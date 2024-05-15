Путин летит в Китай 16 мая. В Пекине рассказали, чего ожидают от визита

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин прилетит в Китай 16 мая. В Министерстве иностранных дел КНР рассказали об ожиданиях от этого визита, передает Xinhua.

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"Это первый государственный визит после начала его нового президентского срока", – подчеркнул представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

По его словам, во время встречи лидер Китая Си Цзиньпин и Путин обменяются мнениями по двусторонним отношениям, сотрудничеству в различных сферах, а также международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес в свете 75-й годовщины китайско-российских дипломатических отношений.

Ван добавил, что визит состоится по приглашению Си.

Ранее руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона Центра исследований армии, конверсии и разоружения (CACDS), Азиатской секции New Geopolitics Research Network Юрий Пойта сообщал LIGA.net, что между российским диктатором и китайским лидером есть личная симпатия.

"Имеется в виду, что есть не только прагматические интересы, но и личная симпатия на уровне психологии, позволяющая еще больше скрепить российско-китайское стратегическое партнерство", – пояснил он.

5 мая 2024 года впервые за последние пять лет глава КНР прибыл во Францию. До этого издание Bloomberg писало, что президент Франции Макрон стремится углубить свою личную связь с Си, в частности для того, чтобы он повлиял на Путина по поводу войны в Украине.

Глава Еврокомиссии после встречи с главой КНР заявила, что члены ЕС рассчитывают, что Пекин использует свое влияние на Москву по завершении войны против Украины, а также и в дальнейшем будет предотвращать российские ядерные угрозы.

На следующий день Си находился с визитами в Сербии и Венгрии.

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