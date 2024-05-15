Путін вирушає до Китаю 16 травня. У Пекіні розповіли, чого очікують від візиту

Сі Цзіньпін та Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Російський диктатор Володимир Путін прилетить до Китаю 16 травня. У Міністерстві закордонних справ КНР розповіли про очікування від цього візиту, передає Xinhua.

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"Це перший державний візит після початку його нового президентського терміну", – наголосив речник китайського МЗС Ван Веньбінь.

За його словами, під час зустрічі лідер Китаю Сі Цзіньпін і Путін обміняються думками щодо двосторонніх відносин, співпраці в різних сферах, а також міжнародних і регіональних питань, що становлять взаємний інтерес у світлі 75-ї річниці китайсько-російських дипломатичних відносин.

Ван додав, що візит відбудеться на запрошення Сі.

Раніше керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (CACDS), Азійської секції New Geopolitics Research Network Юрій Пойта повідомляв LIGA.net, що між російським диктатором та китайським лідером є особиста симпатія.

"Мається на увазі, що є не тільки прагматичні інтереси, але й особиста симпатія на рівні психології, що дозволяє ще більше скріпити російсько-китайське стратегічне партнерство", – пояснив він.

5 травня 2024 року вперше за останні п’ять років голова КНР прибув до Франції. До цього видання Bloomberg писало, що президент Франції Макрон прагне поглибити свій особистий зв’язок із Сі, зокрема задля того, аби він вплинув на Путіна щодо війни в Україні.

Голова Єврокомісії після зустрічі з очільником КНР заявила, що члени ЄС розраховують, що Пекін використає свій вплив на Москву щодо завершення війни проти України, а також і надалі запобігатиме російським ядерним погрозам.

Наступного дня Сі перебував з візитами у Сербії та Угорщині.

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