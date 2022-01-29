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"Путин объединил нас". Конгрессмены США заявили о двухпартийной поддержке Украины

Цей матеріал також доступний українською
29.01.2022, 10:25
Марк Грин (Фото - EPA)

Конгрессмены из Демократической и Республиканской партий США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. "Если президент РФ Владимир Путин выберет войну, то санкции будут быстрыми и нанесут ущерб российской экономике", об этом в ходе визита в Киев заявил глава республиканской части двухпартийной делегации Палаты представителей Марк Грин.

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Обращаясь к Путину, Грин сказал: "Вы объединили США, вы объединили Евросоюз, и многих людей по всему миру, и вы объединили нас – Конгресс. Демократы и республиканцы объединились, чтобы продемонстрировать солидарность (с Украиной - ред.)".

Грин назвал двухпартийный визит в Киев "достаточным доказательством" согласия республиканцев и демократов, что "границы государств никогда не должны изменяться с помощью войны": "Если мы оставим это без ответа, каждая спорная граница на этой планете станет зоной боевых действий".

"Если Путин выберет войну, санкции будут быстрыми, они нанесут ущерб его экономике. Его люди пострадают из-за его решений", – отметил Грин, напомнив, что "агрессор здесь – человек, который выстраивает танки". 

"Республиканцы, которых я возглавляю в этой делегации, твердо стоят вместе с нашими коллегами по всему миру в поддержке Украины", – резюмировал конгрессмен.

В декабре Киев уже посещала двухпартийная делегация Конгресса США.

Владислав Сердюк
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