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Путин привлекает к войне региональные власти, чтобы "сместить негатив" с Кремля — Британия

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 09:48
Путин привлекает к войне региональные власти, чтобы
Владимир Путин (Фото: скриншот с видео)

Российский диктатор Владимир Путин привлекает к военным вопросам региональных чиновников, чтобы перевести негативные настроения с Москвы на места. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики упоминают заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина от 24 октября о том, что мэр Москвы Сергей Собянин будет "координировать разработку мер безопасности в регионах" — это последовало за указом Путина о введении "нового режима уровней опасности".

Британцы считают, что подобная мера, вероятно, приведет к более тесному взаимодействию губернаторов с силовой системой России — это еще один способ для организации общества, которое находится под давлением из-за продолжающейся войны.

Отмечается, что более активное участие региональных властей в вопросах войны, скорее всего, частично призвано отвлечь внимание населения РФ от национального руководства. 

"Кремль придерживался аналогичного подхода во время кризиса COVID-19. Однако Москве, скорее всего, будет сложнее изолировать российское общество от последствий войны против Украины", — резюмировали в сводке.

Читайте также: Путин объявил "военное положение" для мобилизации и внутренних ограничений в России — ISW

Дмитро Гриниченко
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Россия война владимир путин британская разведка
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