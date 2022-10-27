Путин привлекает к войне региональные власти, чтобы "сместить негатив" с Кремля — Британия
Российский диктатор Владимир Путин привлекает к военным вопросам региональных чиновников, чтобы перевести негативные настроения с Москвы на места. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
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Разведчики упоминают заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина от 24 октября о том, что мэр Москвы Сергей Собянин будет "координировать разработку мер безопасности в регионах" — это последовало за указом Путина о введении "нового режима уровней опасности".
Британцы считают, что подобная мера, вероятно, приведет к более тесному взаимодействию губернаторов с силовой системой России — это еще один способ для организации общества, которое находится под давлением из-за продолжающейся войны.
Отмечается, что более активное участие региональных властей в вопросах войны, скорее всего, частично призвано отвлечь внимание населения РФ от национального руководства.
"Кремль придерживался аналогичного подхода во время кризиса COVID-19. Однако Москве, скорее всего, будет сложнее изолировать российское общество от последствий войны против Украины", — резюмировали в сводке.
- Аналитики ISW считают, что Путин не заинтересован в реальных переговорах с Украиной и все еще сохраняет "максималистские цели" войны.
- В России растет недовольство действиями военного руководства, в частности, из-за мобилизации, которая продолжается в отдаленных регионах, несмотря на официальное объявление о ее завершении.
- 19 октября Путин подписал указ о введении "военного положения" на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей с 20 октября. У Зеленского заявили, что принудительная мобилизация, изъятие имущества и другие вещи, которые предполагает "военное положение", будут трактоваться в Украине и международным правом как уголовные преступления, независимо от того, как это называют в РФ. В МИД заявили, что указ Путина ничтожен и это новый этап российского террора.
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