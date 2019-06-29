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29.06.2019, 11:35

Путин заявил, что Трамп обсуждал с ним вопрос украинских моряков

Путин заявил, что Трамп обсуждал с ним вопрос украинских моряков - Фото
Владимир Путин (фото - EPA)

По словам президента страны-агрессора, президент США сделал тему освобождения украинских моряков приоритетной в общении с ним

Президент России Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп во время двухсторонних переговоров на саммите Большой двадцатки сделал вопрос освобождения украинских моряков приоритетным. Об этом сообщает УНИАН.

"Эта тема поднималась, я уже не помню, на обеде или в ходе нашей встречи, но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на G20… Решения пока нет", - сказал Путин.

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол вчера, 28 июня, написал в Twitter, что на встрече с Путиным Трамп не стал поднимать вопрос о пленных украинских моряках. Вместе с тем, Белый дом сообщал вчера, что лидеры двух стран обсуждали ситуцию в Украине.

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер назвал предложение России о передаче захваченных ею украинских моряков Украине ловушкой и оскорблением правосудия.

До этого министр иностранных дел Павел Климкин ответил на заявления президента Владимиру Зеленскому, возмущенного нотой МИДа, которое ведомство отправило России по поводу военнопленных моряков. Министр объяснил: российская нота - примитивная ловушка, а ответная украинская нота разоблачает мотивы РФ.

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Теги: дональд трамп, владимир путин, моряки
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