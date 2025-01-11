Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 11 января

ВСУ взяли в плен военных из Северной Кореи, в Германии официально определили кандидатов в канцлеры и другие новости за 11 января

Пленный северокореец (Фото: Владимир Зеленский/Telegram)

1. Нацполиция сообщила о 60 подозрениях в схемах с незаконным пересечением границы для мужчин. Национальная полиция заявила о проведении более 600 обысков по Украине и оглашении более 60 подозрений по поводу незаконной переправки людей через государственную границу.

2. В ВСУ заявили, что украинские силы продолжают удерживать позиции в Курахово. Украинские силы продолжают удерживать позиции в пределах города Курахово, заявил спикер группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

3. ВСУ взяли в плен военных из Северной Кореи – те уже общаются с СБУ: фото. Украинские защитники в Курской области пленили солдат из Северной Кореи, сообщил президент Владимир Зеленский. Это первые военные из КНДР, которые попали в украинский плен и выжили после полученных ранений.

4. Шольца и "подругу" Маска Вайдель официально избрали кандидатами в канцлеры от их партий. Глава Германии Олаф Шольц официально стал кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии на парламентских выборах, которые состоятся 23 февраля. Альтернатива для Германии (AfD) выдвинула от себя Алис Вайдель, пишут DW и Euronews.

5. Литовские компании заявляют о задержке дронов для Украины, правительство сбрасывает это на бюрократию. Литва до сих пор не передала Украине тысячи беспилотников, которые обещали доставить до конца 2024 года, пока они остаются на складах в стране. Правительство объясняет задержку бюрократическими процедурами, сообщает национальный вещатель LRT.

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