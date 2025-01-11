П'ять головних новин України та світу на 21:00 11 січня

ЗСУ взяли в полон військових з Північної Кореї, у Німеччини офіційно визначили кандидатів у канцлери та інші новини за 11 січня

Полонений північнокореєць (Фото: Володимир Зеленський/Telegram)

1. Нацполіція повідомила про 60 підозр у схемах з незаконним перетином кордону для чоловіків. Національна поліція заявила про проведення понад 600 обшуків по Україні та оголошення понад 60 підозр щодо незаконного переправлення людей через державний кордон.

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2. У ЗСУ заявили, що українські сили продовжують утримувати позиції в Кураховому. Українські сили продовжують утримувати позиції у межах міста Курахове, заявив речник угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов у ефірі телемарафону.

3. ЗСУ взяли в полон військових з Північної Кореї – ті вже спілкуються з СБУ: фото. Українські захисники в Курській області взяли у полон солдатів з Північної Кореї, повідомив президент Володимир Зеленський. Це перші військові з КНДР, які потрапили до українського полону й вижили після отриманих раніше поранень.

4. Шольца та "подругу" Маска Вайдель офіційно обрали кандидатами у канцлери від їхніх партій. Очільник Німеччини Олаф Шольц офіційно став кандидатом у канцлери від Соціал-демократичної партії на парламентських виборах, які відбудуться 23 лютого. Проросійська ультраправа Альтернатива для Німеччини (AfD) висунула від себе Аліс Вайдель, пишуть DW та Euronews.

5. Литовські компанії заявляють про затримку дронів для України, уряд скидає це на бюрократію. Литва досі не передала Україні тисячі безпілотників, які обіцяла доставити до кінця 2024 року, наразі вони залишаються на складах у країні. Уряд пояснює затримку бюрократичними процедурами, повідомляє національний мовник LRT.

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