Пять главных новостей главных новостей Украины и мира на 20:00 25 февраля

1. Залужный заявил, что Украина освободит Мариуполь уже в 2023 году

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный считает, что Мариуполь будет освобожден уже в этом году.

2. Байден: Украине для войны нужны HIMARS, артиллерия, танки и ПВО. F-16 я сейчас исключаю

Президент США Джо Байден заявил, что Украине сейчас необходимы не истребители F-16, а танки, артиллерия, системы HIMARS и противовоздушная оборона.

3. "Хищники найдут причину убить убийцу". Зеленский рассказал, как в РФ падет режим Путина

В России точно будет момент, когда хрупкость режима Путина будет ощущаться внутри страны, сказал президент. "Тогда хищники съедят хищника. Им нужна будет причина, они вспомнят слова Зеленского, еще кого-то. Они найдут причину убить убийцу".

4. Десятый пакет санкций ЕС ударил по промышленности, пропаганде и финансам агрессора

Евросоюз ввел в отношении России десятый пакет санкций и заявил, что это "еще одно закручивание гаек, которое сокращает возможности власти РФ и наносит ущерб тем, кто несет ответственность за продолжение агрессивной войны России".

5. Китай заблокировал итоговый документ саммита финансовой G20 – не хочет осуждать Россию

Китай заблокировал принятие итогового заявления саммита министров финансов стран Большой двадцатки из-за того, что в нем осуждалась агрессия России против Украины.

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Сергій Бережний

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