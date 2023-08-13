Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 13 августа

1. Россияне обстреляли села на юге Херсонской области, погибли семь человек – фото, карта. Российские войска в воскресенье обстреляли села Станислав и Широкая Балка на берегу Днепровского залива в Херсонской области. Погибли семь человек. В Широкой Балке погибла семья – муж, жена и их дочь, которой было всего 23 дня. Их 12-летний сын госпитализирован в тяжелом состоянии.

2. Россия в Черном море открыла "предупредительный огонь" по грузовому судну, которое шло в Измаил. Россия утверждает, что патрульный корабль ЧФ "Василий Быков" остановил в юго-западной части Черного моря для досмотра сухогруза Sukru Okan под флагом Палау, который направлялся в Измаил. Якобы для "принудительной остановки" судна с боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия.

3. Rheinmetall передаст Украине новейшие дроны-разведчики. Немецкая оружейная компания Rheinmetall намерена до конца года передать Украине новые дроны Luna NG. Это дрон-разведчик, превосходящий предыдущую модель Luna по всем основным характеристикам. Такие дроны можно использовать для разведки, для развертывания сети LTE, а также для перехвата или глушения связи.

4. Британцы подтвердили: Россия начала атаковать "шахедами" собственного производства – фото. Исследовательская группа Conflict Armament Research считает, что Россия начала атаковать Украину "шахедами" собственного производства. К такому выводу специалисты пришли, проанализировав устройство двух беспилотников, которые были сбиты в Украине в июле 2023 года.

5. Декларация стран G7 о поддержке Украины: Латвия стала 15-й страной-подписантом. Правительство Латвии поддержало присоединение страны к декларации стран G7, которая предусматривает предоставление гарантий безопасности Украине. Отмечается, что Латвия намерена продолжать политическую, экономическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине и ее народу, а также содействовать восстановлению страны. 12 августа сообщалось, что предыдущим подписантом документа стала Греция.

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