П'ять головних новин світу та України на 19:00 13 серпня

1. Росіяни обстріляли села на півдні Херсонської області, загинуло семеро людей – фото, карта. Російські війська у неділю обстріляли села Станіслав та Широка Балка на березі Дніпровської затоки у Херсонській області. Загинули семеро людей. У Широкій Балці загинула родина – чоловік, дружина та їхня донька, якій було лише 23 дні. Їхнього 12-річного сина госпіталізовано у тяжкому стані.

2. Росія в Чорному морі відкрила "попереджувальний вогонь" по вантажному судну, яке йшло до Ізмаїла. Росія стверджує, що патрульний корабель ЧФ "Василий Быков" зупинив у південно-західній частині Чорного моря для огляду суховантажного судна Sukru Okan під прапором Палау, який прямував до Ізмаїла. Нібито для "примусової зупинки" судна з бойового корабля було відкрито попереджувальний вогонь із автоматичної стрілецької зброї.

3. Rheinmetall передасть Україні новітні дрони-розвідники. Німецька збройова компанія Rheinmetall має намір до кінця року передати Україні нові дрони Luna NG. Це дрон-розвідник, що перевершує попередню модель Luna за всіма основними характеристиками. Такі дрони можна використовувати для розвідки, розгортання мережі LTE, а також для перехоплення або глушення зв'язку.

4. Британці підтвердили: Росія почала атакувати "шахедами" власного виробництва – фото. Дослідницька група Conflict Armament Research вважає, що Росія почала атакувати Україну "шахедами" власного виробництва. Такого висновку фахівці дійшли, проаналізувавши облаштування двох безпілотників, збитих в Україні в липні 2023 року.

5. Декларація країн G7 про підтримку України: Латвія стала 15 країною-підписантом. Уряд Латвії підтримав приєднання країни до декларації країн G7, яка передбачає надання гарантій безпеки Україні. Зазначається, що Латвія має намір продовжувати політичну, економічну, військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні та її народу, а також сприяти відновленню країни. 12 серпня повідомлялося, що попереднім підписувачем документа стала Греція.

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