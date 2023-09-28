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Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 28 сентября

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 18:59
Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 28 сентября - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

1. Россия снова атаковала Украину "шахедами". ПВО сбила 34 из 44 вражеских дронов. Запуски беспилотников страна-агрессор осуществляла с юго-восточного направления (район Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – временно оккупированный Крым). Атака была по Одесской и Кировоградской областям. 34 из 44 "шахедов" сбили Силы противовоздушной обороны.

2. Главарь сепаратистов Карабаха заявил о ликвидации "республики" до Нового года"Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", – написано в "документе".

3. Вербовое. Силы обороны закрепляются на рубежах, оккупанты ведут вылазки – ВСУ. "Идет наше закрепление на соответствующих рубежах. Чтобы мы могли двигаться вперед — должны хорошо закрепиться, чтобы, не дай Бог, враг не ударил где-то нам во фланг или не проломил нашу оборону и не зашел с другой стороны, чтобы не было для наших наступающих войск каких-то проблем" - сказал спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

4. В Киев приехал генсек НАТО, говорил с Зеленским о ПВО и не только — фото, видео. С утра 28 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится с необъявленным заранее визитом в Киеве. У него была встреча с президентом Владимиром Зеленским. Одновременно с ним в Киев приехали новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс и министр обороны Франции Себастьян Лекорню. 

5. Легион Свобода России заявил о "работе" в Белгородской области. Идет бой. В Легионе Свобода России, который состоит из граждан РФ и воюет на стороне Украины, заявили о боях в Белгородской области. "Среди легионеров раненых и погибших нет, работаем по плану. Сказки про минные поля оставьте Конашенкову. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны. Идет бой, все детали после", — заявили в ЛСР.

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Сергей Бережной
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