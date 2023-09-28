П'ять головних новин світу та України на 19:00 28 вересня

1. Росія знову атакувала Україну "шахедами". ППО збила 34 із 44 ворожих дронів. Запуски безпілотників країна-агресорка здійснювала з південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – тимчасово окупований Крим). Атака була по Одеській та Кіровоградській областях. 34 із 44 "шахедів" збили Сили протиповітряної оборони.

2. Ватажок сепаратистів Карабаху заявив про ліквідацію "республіки" до Нового року. "Розпустити всі державні установи та організації, які перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні, до 1 січня 2024 року, та Республіка Нагірний Карабах (Арцах) припиняє своє існування", – написано у "документі".

3. Вербове. Сили оборони закріплюються на рубежах, окупанти ведуть вилазки – ЗСУ. Іде наше закріплення на відповідних рубежах. Щоб ми могли рухатися вперед — повинні добре закріпитися, щоб, не дай Боже, ворог не вдарив десь нам у фланг або не проломив нашу оборону і не зайшов з іншого боку, аби не було для наших наступальних військ якихось проблем" – сказав речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

4. До Києва приїхав генсек НАТО, говорив із Зеленським про ППО і не лише — фото, відео. З ранку 28 вересня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перебуває з неоголошеним заздалегідь візитом у Києві. У нього була зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Одночасно з ним до Києва приїхали новий міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс та міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

5. Легіон Свобода Росії заявив про "роботу" у Бєлгородській області. Йде бій. У Легіоні Свобода Росії, який складається з громадян РФ та воює на боці України, заявили про бої у Бєлгородській області. "Серед легіонерів поранених і загиблих немає, працюємо за планом. Казки про мінні поля залиште Конашенкову. Продовжуємо зачистку нашого будинку від путінської скверни. Іде бій, усі деталі після", – заявили в ЛСР.

Читайте також: Ексголова НБУ Шевченко про кримінальну справу, політичний тиск і плани повернутися

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.