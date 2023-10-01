Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 1 октября

1. США избежали шатдауна, пожертвовав помощью Украине. Байден просит принять ее отдельно. Обе палаты Конгресса США – Палата представителей и Сенат – вечером 30 сентября поддержали бюджетную резолюцию для финансирования федеральных расходов на 45 дней. Резолюция не предусматривает нового финансирования Украины до 17 ноября включительно (детальнее).

2. Россия ночью совершила масштабную воздушную атаку, есть прилеты в разных регионах – фото. По данным командования Воздушных сил, всего в ночь на 1 октября 2023 года россияне запустили 30 ударных беспилотников с трех направлений: Крым, Краснодарский край, Курск. Сбить удалось 16 БПЛА. Сообщалось о попаданиях в Николаевской области, в Умани и в Кривом Роге (детальнее).

3. Министр обороны Британии хочет отправить инструкторов в Украину. Сунак ответил: Не сейчас. Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс сказал, что хочет расширить программу подготовки украинских войск и, возможно, даже возобновить ее проведение на территории Украины. Премьер-министр Риши Сунак предположил, что министра обороны неправильно поняли и речь шла о периоде после окончания войны (детальнее).

4. На выборах в Словакии победила популистская партия Smer-SD Роберта Фицо. На парламентских выборах в Словакии победу одержала популистская партия Smer-SD (Курс – социальная демократия) Роберта Фицо, которая обещает прекратить поддержку Украины. По предварительным данным, за нее проголосовали 23,3% избирателей. Лидер второй по голосам либеральной партии Прогрессивная Словакия уже заявил, что надеется сформировать проевропейскую коалицию без участия одержавшей победу популистской партии (детальнее).

5. Смертник взорвал себя у здания МВД Турции. Момент взрыва попал на видео. Как сообщил глава МВД Турции, двое террористов подъехали на фургоне к зданию Главного управления безопасности МВД. Один из террористов взорвал себя, другого обезвредили. Сообщается, что ранения получили два полицейских (детальнее).

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