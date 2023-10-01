П'ять головних новин України та світу на 19:00 1 жовтня

1. США уникли шатдауну, пожертвувавши допомогою Україні. Байден просить ухвалити її окремо. Обидві палати Конгресу США – Палата представників та Сенат – увечері 30 вересня підтримали бюджетну резолюцію для фінансування федеральних видатків на 45 днів. Резолюція не передбачає нового фінансування України до 17 листопада включно (детальніше).

2. Росія вночі здійснила масштабну повітряну атаку, є прильоти у різних регіонах – фото. За даними командування Повітряних сил, всього в ніч на 1 жовтня 2023 року росіяни запустили 30 ударних безпілотників із трьох напрямків: Крим, Краснодарський край, Курськ. Збити вдалося 16 БПЛА. Повідомлялося про влучання в Миколаївській області, в Умані та у Кривому Розі (детальніше).

3. Міністр оборони Британії хоче відправити інструкторів до України. Сунак відповів: Не зараз. Новий міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс сказав, що хоче розширити програму підготовки українських військ та, можливо, навіть поновити її проведення на території України. Прем'єр-міністр Ріші Сунак припустив, що міністра оборони неправильно зрозуміли і йшлося про період після закінчення війни (детальніше).

4. На виборах у Словаччині перемогла популістська партія Smer-SD Роберта Фіцо. На парламентських виборах у Словаччині перемогу здобула популістська партія Smer-SD (Курс – соціальна демократія) Роберта Фіцо, яка обіцяє припинити підтримку України. За попередніми даними, за неї проголосувало 23,3% виборців. Лідер другої за голосами ліберальної партії Прогресивна Словаччина вже заявив, що сподівається сформувати проєвропейську коаліцію без участі популістської партії (детальніше).

5. Смертник підірвав себе біля будівлі МВС Туреччини. Момент вибуху потрапив на відео. Як повідомив глава МВС Туреччини, двоє терористів під'їхали на фургоні до будівлі Головного управління безпеки МВС. Один із терористів підірвав себе, іншого знешкодили. Повідомляється, що поранення отримали двоє поліціянтів (детальніше).

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