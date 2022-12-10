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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 10 декабря

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 10 декабря - Фото
Дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото: Wikipedia)

1. Ночная атака дронов. В Одесской области разрушено несколько объектов энергетики, нет света. Ночью 10 декабря российские оккупанты атаковали Одесскую область иранскими дронами-камикадзе, повреждены три объекта энергетической инфраструктуры (подробнее).

2. Цели для ВСУ. Журналисты нашли российские военные объекты в Крыму – видео, фото. Журналисты нашли в Крыму более полутора сотен российских военных объектов с их точными координатами и вместе с экспертами выбрали самые важные (подробнее).

3. ВСУ заявили об изменении тактики россиян в Бахмуте – создаются штурмовые отряды и группы. В районе Бахмута Донецкой области, где продолжаются самые ожесточенные бои на фронте, россияне изменили тактику и теперь создают штурмовые отряды, которые делятся на группы и подгруппы (подробнее).

4. В Осло вручили Нобелевскую премию мира лауреатам из Украины, России и Беларуси – видео. На церемонии вручения премии лауреаты говорили о войне России против Украины, военных преступлениях российских солдат, диктатуре Путина, нарушениях прав человека режимами Беларуси и России (подробнее).

5. В США идут дискуссии о передаче Украине беспилотников Reaper – Politico. В США обсуждают возможности передачи Украине разведывательно-ударных беспилотников Reaper, но опасаются, что РФ может получить секретные технологии (подробнее).

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