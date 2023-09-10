Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 10 сентября

1. "Шахеды" атаковали Украину, работала ПВО. В Киеве хозяева тушили квартиру после дрона — фото. Командование Воздушных сил сообщило, что в ночь на 10 сентября Россия запустила по Украине 33 "шахеда" с Курского направления, из них удалось уничтожить 26. В районе Киева Силы противовоздушной обороны уничтожили более 20 российских ударных беспилотников. Обломки сбитых дронов упали в разных местах Киева, большинство — на незастроенную территорию. Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередачи, дорожное покрытие. Сообщается о четырех пострадавших.

2. Самое сильное землетрясение в Марокко за 120 лет. Число жертв превысило 2000 человек. МВД Марокко сообщило, что в результате разрушений погибли 2012 человек, и это еще не окончательное число. По меньшей мере 2059 человек получили ранения и травмы, из них 1404 находятся в тяжелом состоянии.

3. Генерал Милли: Погода дает Украине еще 30-45 дней для наступления. Буданов не согласен. По мнению Милли, с наступлением осенней погоды Силам обороны Украины будет сложнее маневрировать. Кирилл Буданов во время выступления на Ялтинской европейской стратегии в субботу заверил, что погода не остановит украинское контрнаступление: "Так или иначе, боевые действия продолжатся", хотя сражаться станет сложнее.

4. Румыния официально признала падение российских дронов на ее территории. Выразила протест. МИД Румынии 9 сентября вызвал временного поверенного в делах России для выражения протеста из-за падения российских беспилотников. "Госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота передал протест румынской стороны в связи с нарушением воздушного пространства Румынии после обнаружения на территории нашей страны вблизи границы с Украиной фрагментов дронов, аналогичных тем, которые использовали российские войска во время агрессии против Украины".

5. Байден на грани решения о поставках Украине ракет ATACMS – Financial Times. Financial Times со ссылкой на источники в Белом доме утверждает, что президент США Джо Байден готов подписать долгожданное решение о передаче Украине ракет большой дальности ATACMS.

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