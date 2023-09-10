П'ять головних новин України та світу на 19:00 10 вересня

1. "Шахеди" атакували Україну, працювала ППО. У Києві господарі гасили квартиру після дрона – фото. Командування Повітряних сил повідомило, що в ніч проти 10 вересня Росія запустила по Україні 33 "шахеди" з Курського напрямку, з них вдалося знищити 26. У районі Києва Сили протиповітряної оборони знищили понад 20 російських ударних безпілотників. Уламки збитих дронів упали в різних місцях Києва, більшість — на незабудовану територію. Пошкоджено автомобілі, тролейбусні лінії електропередачі, дорожнє покриття. Повідомляється про чотирьох постраждалих.

2. Найсильніший землетрус у Марокко за 120 років. Кількість жертв перевищила 2000 осіб. МВС Марокко повідомило, що внаслідок руйнувань загинули 2012 осіб, і це ще не остаточне число. Щонайменше 2059 осіб отримали поранення та травми, з них 1404 перебувають у тяжкому стані.

3. Генерал Міллі: Погода дає Україні ще 30-45 днів для наступу. Буданов не згоден. На думку Міллі, з настанням осінньої погоди Силам оборони України буде складніше маневрувати. Кирило Буданов під час виступу на Ялтинській європейській стратегії в суботу запевнив, що погода не зупинить український контрнаступ: "Так чи інакше, бойові дії продовжаться", хоча битися стане важче.

4. Румунія офіційно визнала падіння російських дронів на її території. Висловила протест. МЗС Румунії 9 вересня викликало тимчасового повіреного у справах Росії для висловлення протесту через падіння російських безпілотників. "Держсекретар зі стратегічних питань Юліан Фота передав протест румунської сторони через порушення повітряного простору Румунії після виявлення на території нашої країни поблизу кордону з Україною фрагментів дронів, аналогічних тим, які використовували російські війська під час агресії проти України".

5. Байден на межі рішення про постачання Україні ракет ATACMS – Financial Times. FT з посиланням на джерела у Білому домі стверджує, що президент США Джо Байден готовий підписати довгоочікуване рішення про передання Україні ракет великої дальності ATACMS

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