Нічна атака дронів. Сили ППО знищили 25 з 32 російських "шахедів"

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Уночі 10 вересня в районі Києва сили протиповітряної оборони знищили понад 20 російських ударних безпілотників, повідомила Київська міська військова адміністрація.

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"Дрони заходили на столицю групами і з різних напрямків. Силами ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БпЛА", – йдеться в коментарі голови адміністрації Сергія Попка.

Точну кількість і тип дронів традиційно повідомляють Повітряні сили, але КМВА вважає, що Росія атакувала столицю за допомогою дронів Shahed.

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Уламки збитих дронів упали в різних місцях Києва. В Шевченківському районі вони пошкодили одну з квартир у багатоповерховому будинку, але більшість впали на відкриту незабудовану територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття.

Міській владі поки що відомо про одного постраждалого, його життю загрози немає.

ОНОВЛЕНО о 7:05. У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомляється, що окупанти атакували Україну 32 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 25 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували на Київщину.

З початку вересня це уже шоста масштабна повітряна атака "шахедів" з боку Росії, але досі вони були переважно спрямовані проти зернової інфраструктури українських портів на річці Дунай.

2 вересня росіяни запустили 25 дронів, 3 вересня – 32 дрони, 6 вересня – 25 дронів (цього дня вони також запустили сім ракет Х-101/555 і один "Іскандер-М"), 7 вересня – 33 дрони, 8 вересня – 20 дронів.

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