RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Нічна атака дронів. Сили ППО знищили 25 з 32 російських "шахедів"

Этот материал также доступен на русском
10.09.2023, 06:17
Нічна атака дронів. Сили ППО знищили 25 з 32 російських
Фото: Нацгвардія
оновлено

Уночі 10 вересня в районі Києва сили протиповітряної оборони знищили понад 20 російських ударних безпілотників, повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Дрони заходили на столицю групами і з різних напрямків. Силами ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БпЛА", – йдеться в коментарі голови адміністрації Сергія Попка.

Точну кількість і тип дронів традиційно повідомляють Повітряні сили, але КМВА вважає, що Росія атакувала столицю за допомогою дронів Shahed.

Читайте також: Хроніка нічної повітряної атаки: Шахеди атакували Україну, працювала ППО. У Києві господарі тушили квартиру після дрона — фото

Уламки збитих дронів упали в різних місцях Києва. В Шевченківському районі вони пошкодили одну з квартир у багатоповерховому будинку, але більшість впали на відкриту незабудовану територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття.

Міській владі поки що відомо про одного постраждалого, його життю загрози немає.

ОНОВЛЕНО о 7:05. У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомляється, що окупанти атакували Україну 32 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 25 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували на Київщину.

  • З початку вересня це уже шоста масштабна повітряна атака "шахедів" з боку Росії, але досі вони були переважно спрямовані проти зернової інфраструктури українських портів на річці Дунай.
  • 2 вересня росіяни запустили 25 дронів, 3 вересня – 32 дрони, 6 вересня – 25 дронів (цього дня вони також запустили сім ракет Х-101/555 і один "Іскандер-М"), 7 вересня – 33 дрони, 8 вересня – 20 дронів.
Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакиївбезпілотникдронппоКМВАшахед
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 