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Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Збили 23 цілі, але є й 10 прильотів

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06.09.2023, 07:45
Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Збили 23 цілі, але є й 10 прильотів - Фото
Запуск ''Іскандера'' (Ілюстративне фото)

Уночі та зранку 6 вересня  2023 року Росія атакувала Україну ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами – Повітряні сили збили 23 ворожі цілі, проте було й 10 прильотів.

За даними військових, дев'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, що вилетіли з району Енгельса, запустили по Україні сім ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55. Всі крилаті ракети збили в небі над Києвом, як раніше повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

Також у повітряному просторі України було зафіксовано одну балістичну ракету "Іскандер-М", її також знищили.

Водночас з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда) ворог атакував Україну російсько-іранськими дронами-камікадзе Shahed – 15 з 25 збили, 10 прильотів.

Вранці начальник Одеської ОВА Олег Кіпер писав, що внаслідок російської атаки на Ізмаїльський район загинув співробітник агропідприємства. Є руйнування портової та сільськогосподарської інфраструктури.

Читайте також: Зграї російських дронів атакували міста навпроти Румунії та морське узбережжя Одеської області

Мілана Головань
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