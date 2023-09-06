Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Збили 23 цілі, але є й 10 прильотів
Уночі та зранку 6 вересня 2023 року Росія атакувала Україну ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами – Повітряні сили збили 23 ворожі цілі, проте було й 10 прильотів.
За даними військових, дев'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, що вилетіли з району Енгельса, запустили по Україні сім ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55. Всі крилаті ракети збили в небі над Києвом, як раніше повідомив очільник КМВА Сергій Попко.
Також у повітряному просторі України було зафіксовано одну балістичну ракету "Іскандер-М", її також знищили.
Водночас з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда) ворог атакував Україну російсько-іранськими дронами-камікадзе Shahed – 15 з 25 збили, 10 прильотів.
Вранці начальник Одеської ОВА Олег Кіпер писав, що внаслідок російської атаки на Ізмаїльський район загинув співробітник агропідприємства. Є руйнування портової та сільськогосподарської інфраструктури.
- 2 вересня 2023 року над Одеською областю було збито рідкісного іранського безпілотника Mohajer-6.
- 3 вересня Росія атакувала Ізмаїл і насамперед Рені. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру постраждали два цивільні працівники порту, вони ушпиталені.
- Вночі 4 вересня РФ здійснила чергову атаку на українські порти, і під час нальоту дронів (за даними МЗС/ДПСУ) деякі з них впали та вибухнули на території Румунії.
Читайте також: Зграї російських дронів атакували міста навпроти Румунії та морське узбережжя Одеської області
Коментарі