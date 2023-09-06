Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Сбили 23 цели, но есть и 10 прилетов

Ночью и утром 6 сентября 2023 года Россия атаковала Украину ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами – Воздушные силы сбили 23 вражеские цели, однако было и 10 прилетов.

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По данным военных, девять стратегических бомбардировщиков Ту-95мс, вылетевших из района Энгельса, запустили по Украине семь ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55. Все крылатые ракеты сбили в небе над Киевом, как ранее сообщил глава КМВА Сергей Попко.

Также в воздушном пространстве Украины была зафиксирована одна баллистическая ракета "Искандер-М", ее также уничтожили.

В то же время с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда) враг атаковал Украину российско-иранскими дронами-камикадзе Shahed – 15 из 25 сбили, 10 прилетов.

Утром начальник Одесской ОВА Олег Кипер писал, что в результате российской атаки на Измаильский район погиб сотрудник агропредприятия. Есть разрушение портовой и сельскохозяйственной инфраструктуры.

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