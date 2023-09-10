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Ночная атака дронов на Киев. Силы ПВО уничтожили более 20 "шахедов"

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2023, 06:17
Ночная атака дронов на Киев. Силы ПВО уничтожили более 20
Фото: Нацгвардия

В ночь на 10 сентября в районе Киева силы противовоздушной обороны уничтожили более 20 российских ударных беспилотников, сообщила Киевская городская военная администрация.

"Дроны заходили на столицу группами и с разных направлений. Силами ПВО удалось уничтожить более двух десятков вражеских БПЛА", – говорится в комментарии главы администрации Сергея Попка.

Точное количество и тип дронов традиционно сообщают Воздушные силы, но КМВА считает, что Россия атаковала столицу с помощью дронов Shahed.

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Обломки сбитых дронов упали в разных местах Киева. В Шевченковском районе они повредили одну из квартир в многоэтажном доме, но большинство упало на открытую незастроенную территорию. Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередачи, дорожное покрытие.

Городским властям пока известно об одном пострадавшем, его жизни угрозы нет.

  • С начала сентября это уже шестая масштабная воздушная атака "шахедов" со стороны России, но до сих пор они преимущественно были направлены против зерновой инфраструктуры украинских портов на реке Дунай.
  • 2 сентября россияне запустили 25 дронов, 3 сентября – 32 дронов, 6 сентября – 25 дронов (в этот день они также запустили семь ракет Х-101/555 и один Искандер-М), 7 сентября – 33 дронов, 8 сентября – 20 дронов.
Андрей Водяный
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войнакиевпводронбеспилотникКГВАшахед
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