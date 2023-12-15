Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 15 декабря

В ЕС согласован 12-й пакет санкций без Австрии, на Закарпатье депутат подорвал гранаты на сессии, Киевстар восстановил мобильный интернет LTE в Киеве

Место подрыва в Закарпатье (Фото: МВД)

1. Bild написал, что РФ хочет захватить Харьков, Днепр и Запорожье до 2026 года. В ГУР прокомментировали. Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в разведке ФРГ написал, что Россия планирует захватить Харьков, Днепр и Запорожье до 2026 года. В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что Москва действительно хочет продвигаться на фронте (подробнее).

2. Лидеры Евросоюза согласовали 12-й пакет санкций без канцлера Австрии – он вышел из зала. Лидеры Европейского Союза в ночь на 15 декабря согласовали 12-й пакет санкций против России. Причем это произошло без премьера Австрии Карла Негаммера в зале, пишет Politico (подробнее).

3. Киевстар официально восстановил мобильный интернет LTE в Киеве. Мобильный оператор Киевстар возобновил в Киеве доступ к мобильному интернету 4G. Соответствующий индикатор уже можно увидеть на экранах смартфонов (подробнее).

4. На Закарпатье депутат взорвал три гранаты во время сессии, много пострадавших – фото, видео 18+. На Закарпатье депутат Керецковского сельского совета (Мукачевский район) взорвал гранаты прямо на заседании сессии. Правоохранители заявляют, что ранения получили 26 человек, шесть из них в тяжелом состоянии (подробнее).

5. Зеленский пообещал "исправить ошибку" с чиновниками, которые считают, что война "где-то там". Президент Владимир Зеленский пообещал "исправить ошибку" с представителями государственной или городской власти, которые думают, что война "где-то там", и можно пренебрегать оборонными потребностями страны (подробнее).

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