П'ять головних новин України та світу на 19:00 15 грудня

В ЄС погодили 12-й пакет санкцій без Австрії, на Закарпатті депутат підірвав три гранати на сесії, Київстар відновив мобільний інтернет LTE у Києві

Місце підриву на Закарпатті (Фото: МВС)

1. Bild написав, що РФ хоче захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя до 2026 року. У ГУР прокоментували. Німецький таблоїд Bild із посиланням на джерела у розвідці ФРН написав, що Росія планує захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя до 2026 року. У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що Москва справді хоче просуватися на фронті (детальніше).

2. Лідери Євросоюзу погодили 12-й пакет санкцій без канцлера Австрії – він вийшов з зали. Лідери Європейського Союзу у ніч проти 15 грудня погодили 12-й пакет санкцій проти Росії. Причому це відбулося без прем'єра Австрії Карла Негаммера в залі, пише Politico (детальніше).

3. Київстар офіційно відновив мобільний інтернет LTE у Києві. Мобільний оператор Київстар відновив у Києві доступ до мобільного інтернету 4G. Відповідний індикатор уже можна побачити на екранах смартфонів (детальніше).

4. На Закарпатті депутат підірвав три гранати під час сесії, багато постраждалих – фото, відео 18+. На Закарпатті депутат Керецьківської сільської ради (Мукачівський район) підірвав гранати прямо на засіданні сесії. Правоохоронці заявляють, що поранення отримали 26 людей, шестеро з них у тяжкому стані (детальніше).

5. Зеленський пообіцяв "виправити помилку" з посадовцями, які вважають, що війна "десь там". Президент Володимир Зеленський пообіцяв "виправити помилку" щодо тих представників державної або міської влади, які думають, що війна "десь там", і можна нехтувати оборонними потребами країни (детальніше).

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