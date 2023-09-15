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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 15 сентября

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 18:59
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 15 сентября - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

1. Генштаб: Силы обороны освободили Андреевку и имеют успех под Клещеевкой — картаСилы обороны освободили Андреевку Донецкой области, наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах, а также имели частичный успех в районе Клещеевки.

2. Коломойский получил новое подозрение. СБУ пишет, что украл 5,8 млрд грн — инфографикаСледствие заявляет, что в 2013-2014 годах Игорь Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн, для этого он создал преступную группировку из сотрудников банка, в котором он был основателем и акционером. 

3. Шуфрича не задержали, но его подозревают в госизмене и работе на Сивковича — источники. СБУ пришла с обысками к народному депутату Нестору Шуфричу. Его подозревают в государственной измене и работе на бывшего нардепа и агента Федеральной службы безопасности РФ Владимира Сивковича. При обысках кроме "джентльменского набора русофила" у Шуфрича нашли удостоверения "полководца победы" и "ветерана вооруженных сил РФ", а также документ 2014 года со схемой "автономии" Донецкой и Луганской областей.

4. Аквадрон СБУ Sea Baby подбил российский ракетный корабль "Самум". Источники LIGA.net в СБУ сообщили, что 14 сентября экспериментальный надводный дрон Sea Baby поразил российский ракетный корабль "Самум" недалеко от входа в Севастопольскую бухту. "Морской малыш" попал в заднюю правую часть вражеского судна, нанеся значительные повреждения, корабль потерял ход.

5. Глава Минобороны Германии: Решение о передаче Украине ракет Taurus может занять неделю-две"Если пройдет неделя или две, пока решение будет принято, то так и будет", – сказал Борис Писториус. Он отметил, что это не означает каких-либо колебаний немецкого правительства, однако ФРГ должна "продемонстрировать такой уровень осторожности, даже если это трудно понять нашим украинским друзьям".

Читайте также: Глава АРМА Елена Дума о критике, конфликте с Нафтогазом и привлеченных в бюджет деньгах

Сергей Бережной
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