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П'ять головних новин України та світу на 19:00 15 вересня

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 18:59
П'ять головних новин України та світу на 19:00 15 вересня - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

1. Генштаб: Сили оборони звільнили Андріївку та мають успіх під Кліщіївкою – мапа. Сили оборони звільнили Андріївку Донецької області, завдають окупантам значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також мали частковий успіх у районі Кліщіївки.

2. Коломойський отримав нову підозру. СБУ пише, що вкрав 5,8 млрд грн – інфографіка. Слідство заявляє, що у 2013-2014 роках Ігор Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн, для цього він створив злочинне угруповання з працівників банку, в якому він був засновником та акціонером.

3. Шуфрича не затримали, але його підозрюють у держзраді та роботі на Сівковича – джерела. СБУ прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича. Його підозрюють у державній зраді та роботі на колишнього нардепа та агента Федеральної служби безпеки РФ Володимира Сівковича. Під час обшуків, окрім "джентльменського набору русофіла", у Шуфрича знайшли посвідчення "полководця перемоги" та "ветерана збройних сил РФ", а також документ 2014 року зі схемою "автономії" Донецької та Луганської областей.

4. Аквадрон СБУ Sea Baby підбив російський ракетний корабель "Самум". Джерела LIGA.net в СБУ повідомили, що 14 вересня експериментальний надводний дрон Sea Baby вразив російський ракетний корабель "Самум" неподалік від входу до Севастопольської бухти. "Морський малюк" влучив у задню праву частину ворожого судна, завдавши значних ушкоджень, корабель втратив хід.

5. Глава Міноборони Німеччини: Рішення про передання Україні ракет Taurus може зайняти тиждень-два. "Якщо пройде тиждень чи два, поки рішення буде ухвалено, то так і буде", – сказав Борис Пісторіус. Він зазначив, що це не означає будь-яких вагань німецького уряду, проте ФРН має "продемонструвати такий рівень обережності, навіть якщо це важко зрозуміти нашим українським друзям".

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Сергій Бережний
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