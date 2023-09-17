Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 17 сентября

1. В Италии истребитель упал на автомобили: погиб пятилетний ребенок – видео катастрофы. В итальянском Турине во время взлета реактивный истребитель Aermacchi MB-339-PAN ВВС Италии потерпел крушение и упал на автомобили, в результате чего погибла пятилетняя девочка.

2. ПВО сбила все "шахеды" и шесть из 10 ракет. Есть попадание по зернохранилищу под Одессой. В ночь на 17 сентября Россия атаковала Украину шестью дронами-камикадзе и 10 крылатыми ракетами, часть из которых сбили Силы ПВО. Зафиксировано попадание по агропредприятию в Одесской области.

3. Столтенберг призвал мир готовиться к долгой войне России против Украины. Генсек НАТО сказал, что "большинство войн продолжаются дольше, чем ожидалось, когда они начинались", поэтому Альянс должен готовиться к долгой войне в Украине. И хотя "все бы хотели быстрого мира", однако "если украинцы прекратят борьбу, то проиграют, если же россияне сложат оружие, то будет мир".

4. Канада профинансировала приобретение средств ПВО для Украины. Канада вкладывает 33 млн канадских долларов (примерно 23 млн евро) в фонд закупки приоритетных средств ПВО для Украины. Как заявил министр обороны Билл Блэр, вклад Канады направлен в созданный Великобританией партнерский фонд для приобретения "высокоприоритетного оборудования противовоздушной обороны" для защиты Украины от российских атак ракетами и беспилотниками. В инициативе участвуют, помимо Британии, также Дания, Нидерланды и США.

5. Евросоюз призвал Польшу, Венгрию и Словакию к "конструктивности" по украинскому зерну. Европейская комиссия призвала Польшу, Венгрию и Словакию "проявить конструктивность" после того, как они заявили о продлении эмбарго на импорт украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии о снятии ограничений. В понедельник состоится встреча с представителями всех заинтересованных стран ЕС, на которой будет обсуждаться сложившаяся ситуация.

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