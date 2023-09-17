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ПВО отработала по ракетам россиян под Одессой – видео командующего Воздушных сил видео

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2023, 10:27
Видео: Николай Олещук
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Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук опубликовал кадры работы украинской противовоздушной обороны по крылатым ракетам россиян, которыми они в ночь на 17 сентября атаковали Одесскую область.

На ролике видно, как украинские зенитчики из ВК "Юг" запускают из комплекса ПВО ракету, которая приближается к враждебной цели. Преследуя "жертву", она сталкивается с ней, образуя своеобразный фейерверк.

Ранее военные сообщали, что всего Россия запустила в Украину 16 воздушных целей: шесть российско-иранских дронов-камикадзе и 10 крылатых ракет типов Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс района Энгельса.

Силы ПВО сбили все "шахеды" и шесть ракет, однако россияне попали в зернохранилище в Одесской области. Пострадавших нет.

СПРАВКА. После выхода РФ из зерновой сделки в середине июля 2023 года российская армия разбивает ракетами и дронами порты и зернохранилища в Одесской области. После того как Украина начала вывозить больше зерна через дунайские порты в Румынию, Измаил и Рени – частые мишени для оккупантов. Для возобновления сделки оккупанты хотят исключения из-под санкций одного из их банков, а также компаний-производителей удобрений в РФ. Президент Турции сказал, что Украине якобы следует смягчить свои условия, но в МИДе ответили, что никаких уступок противнику не будет. По прогнозам, несмотря ни на что, Украина соберет в 2023-м больше зерна, чем в прошлом году.

Читайте также: Группы российских дронов атаковали припортовые объекты на юге Одесской области: шесть раненых

Милана Головань
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