Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук опубликовал кадры работы украинской противовоздушной обороны по крылатым ракетам россиян, которыми они в ночь на 17 сентября атаковали Одесскую область.
На ролике видно, как украинские зенитчики из ВК "Юг" запускают из комплекса ПВО ракету, которая приближается к враждебной цели. Преследуя "жертву", она сталкивается с ней, образуя своеобразный фейерверк.
Ранее военные сообщали, что всего Россия запустила в Украину 16 воздушных целей: шесть российско-иранских дронов-камикадзе и 10 крылатых ракет типов Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс района Энгельса.
Силы ПВО сбили все "шахеды" и шесть ракет, однако россияне попали в зернохранилище в Одесской области. Пострадавших нет.
- 2 сентября 2023 года над Одесской областью был сбит редкий иранский беспилотник Mohajer-6.
- 3 сентября Россия атаковала Измаил и прежде всего Рени. В результате попадания в припортовую инфраструктуру пострадали два гражданских работника порта, они госпитализированы.
- Ночью 4 сентября РФ совершила очередную атаку на украинские порты, и во время налета дронов (по данным МИД/ГНСУ) некоторые из них упали и взорвались на территории Румынии. В течение сентября таких случаев было уже четыре.
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