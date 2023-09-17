Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук опубликовал кадры работы украинской противовоздушной обороны по крылатым ракетам россиян, которыми они в ночь на 17 сентября атаковали Одесскую область.

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На ролике видно, как украинские зенитчики из ВК "Юг" запускают из комплекса ПВО ракету, которая приближается к враждебной цели. Преследуя "жертву", она сталкивается с ней, образуя своеобразный фейерверк.

Ранее военные сообщали, что всего Россия запустила в Украину 16 воздушных целей: шесть российско-иранских дронов-камикадзе и 10 крылатых ракет типов Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс района Энгельса.

Силы ПВО сбили все "шахеды" и шесть ракет, однако россияне попали в зернохранилище в Одесской области. Пострадавших нет.

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