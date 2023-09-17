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ППО відпрацювала по ракетах росіян під Одесою – відео командувача Повітряних сил видео

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17.09.2023, 10:27
Відео: Микола Олещук
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Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук опублікував кадри роботи української протиповітряної оборони по крилатих ракетах росіян, якими вони в ніч проти 17 вересня атакували Одеську область.

На ролику видно, як українські зенітники з ПК "Південь" запускають з комплексу ППО ракету, яка впольовує ворожу ціль. Наслідуючи "жертву", вона стикається з нею, утворюючи своєрідний феєрверк.

Раніше військові повідомляли, що Росія запустила по Україні 16 повітряних цілей: шість російсько-іранських дронів-камікадзе та десять крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, випущених з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.

Сили ППО збили всі "шахеди" та шість ракет, однак росіяни влучили у зерносховище на Одещині. Постраждалих немає.

ДОВІДКА. Після виходу РФ із зернової угоди в середині липня 2023 року російська армія розбиває ракетами та дронами порти та зерносховища на Одещині. Після того як Україна почала вивозити більше зерна через дунайські порти до Румунії, Ізмаїл та Рені – часті мішені для окупантів. Для відновлення угоди окупанти хочуть виключення з-під санкцій одного з їхніх банків, а також компаній-виробників добрив у РФ. Президент Туреччини сказав, що Україні нібито слід пом'якшити свої умови, але в МЗС відповіли, що жодних поступок противнику не буде. За прогнозами, попри все, Україна збере у 2023-му більше зерна, ніж торік.

Читайте також: Групи російських дронів атакували припортові об'єкти на півдні Одещини: шестеро поранених

Мілана Головань
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війнаодеська областьракетаМикола Олещукппо
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