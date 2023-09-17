Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук опублікував кадри роботи української протиповітряної оборони по крилатих ракетах росіян, якими вони в ніч проти 17 вересня атакували Одеську область.
На ролику видно, як українські зенітники з ПК "Південь" запускають з комплексу ППО ракету, яка впольовує ворожу ціль. Наслідуючи "жертву", вона стикається з нею, утворюючи своєрідний феєрверк.
Раніше військові повідомляли, що Росія запустила по Україні 16 повітряних цілей: шість російсько-іранських дронів-камікадзе та десять крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, випущених з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.
Сили ППО збили всі "шахеди" та шість ракет, однак росіяни влучили у зерносховище на Одещині. Постраждалих немає.
- 2 вересня 2023 року над Одеською областю було збито рідкісного іранського безпілотника Mohajer-6.
- 3 вересня Росія атакувала Ізмаїл і насамперед Рені. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру постраждали два цивільні працівники порту, вони ушпиталені.
- Вночі 4 вересня РФ здійснила чергову атаку на українські порти, і під час нальоту дронів (за даними МЗС/ДПСУ) деякі з них впали та вибухнули на території Румунії. Протягом вересня таких випадків було вже чотири.
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