Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук опублікував кадри роботи української протиповітряної оборони по крилатих ракетах росіян, якими вони в ніч проти 17 вересня атакували Одеську область.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

На ролику видно, як українські зенітники з ПК "Південь" запускають з комплексу ППО ракету, яка впольовує ворожу ціль. Наслідуючи "жертву", вона стикається з нею, утворюючи своєрідний феєрверк.

Раніше військові повідомляли, що Росія запустила по Україні 16 повітряних цілей: шість російсько-іранських дронів-камікадзе та десять крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, випущених з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.

Сили ППО збили всі "шахеди" та шість ракет, однак росіяни влучили у зерносховище на Одещині. Постраждалих немає.

Читайте також: Групи російських дронів атакували припортові об'єкти на півдні Одещини: шестеро поранених

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.