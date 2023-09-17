В итальянском городе Турин во время взлета реактивный истребитель Aermacchi MB-339-PAN Военно-воздушных сил Италии потерпел крушение и упал на автомобили, в результате чего погибла пятилетняя девочка. Об этом сообщают корреспонденты местного издания La Stampa.

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Боевой самолет потерял высоту, а затем упал на землю, врезавшись в несколько автомобилей. Пилот успел катапультироваться в последний момент, пишут журналисты.

В одной из машин находилась семья. Пятилетняя девочка погибла, а ее 12-летний брат получил серьезные ожоги и был госпитализирован. Отец и мать детей также направлены на лечение.

По словам пилота, возможной причиной крушения могло стать попадание птицы в двигатель самолета, продолжается расследование.

25 августа в Житомирской области во время выполнения боевого задания в небе столкнулись два учебно-боевых самолета L-39.

Погибли три летчика: капитан Андрей Пильщиков с позывным "Джус" и два майора – Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

29 августа на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

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