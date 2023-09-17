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В Італії винищувач впав на автівки: загинула п'ятирічна дитина – відео катастрофи видео

Этот материал также доступен на русском
17.09.2023, 07:04
Відео: VareseNews
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В італійському місті Турин під час злету реактивний винищувач Aermacchi MB-339-PAN Військово-повітряних сил Італії зазнав катастрофи та впав на автомобілі, внаслідок чого загинула п'ятирічна дівчинка. Про це повідомляють кореспонденти місцевого видання La Stampa.

Бойовий літак втратив висоту, а потім впав на землю, врізавшись в кілька автомобілів. Пілот встиг катапультуватися в останній момент, пишуть журналісти.

В одній з машин була сім'я. П'ятирічна дівчинка загинула, а її  12-річний брат отримав серйозні опіки та був ушпиталений. Батько і мати дітей також перебувають на лікування.

За словами пілота, можливою причиною катастрофи могло стати потрапляння птаха у двигун літака, триває розслідування.

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Мілана Головань
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