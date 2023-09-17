В італійському місті Турин під час злету реактивний винищувач Aermacchi MB-339-PAN Військово-повітряних сил Італії зазнав катастрофи та впав на автомобілі, внаслідок чого загинула п'ятирічна дівчинка. Про це повідомляють кореспонденти місцевого видання La Stampa.

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Бойовий літак втратив висоту, а потім впав на землю, врізавшись в кілька автомобілів. Пілот встиг катапультуватися в останній момент, пишуть журналісти.

В одній з машин була сім'я. П'ятирічна дівчинка загинула, а її 12-річний брат отримав серйозні опіки та був ушпиталений. Батько і мати дітей також перебувають на лікування.

За словами пілота, можливою причиною катастрофи могло стати потрапляння птаха у двигун літака, триває розслідування.

25 серпня у Житомирській області під час виконання бойового завдання в небі зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39.

Загинули троє льотчиків: капітан Андрій Пільщиков із позивним "Джус" та два майори – В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

29 серпня на Бахмутському напрямку загинули шість пілотів з 18 окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.

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