П'ять головних новин України та світу на 19:00 17 вересня

1. В Італії винищувач упав на автомобілі: загинула п'ятирічна дитина – відео катастрофи. В італійському Турині під час зльоту реактивний винищувач Aermacchi MB-339-PAN ВПС Італії зазнав аварії та впав на автомобілі, внаслідок чого загинула п'ятирічна дівчинка.

2. ППО збила всі "шахеди" і шість із 10 ракет. Є влучання по зерносховищу під Одесою. У ніч проти 17 вересня Росія атакувала Україну шістьма дронами-камікадзе та 10 крилатими ракетами, частину з яких збили сили ППО. Зафіксовано влучання по агропідприємству в Одеській області.

3. Столтенберг закликав світ готуватися до довгої війни Росії проти України. Генсек НАТО сказав, що "більшість воєн триває довше, ніж очікувалося, коли вони розпочиналися", тому Альянс має готуватися до довгої війни в Україні. І хоча "усі хотіли б швидкого миру", проте "якщо українці припинять боротьбу, то програють, якщо ж росіяни складуть зброю, то буде мир".

4. Канада профінансувала придбання засобів ППО для України. Канада вкладає 33 млн канадських доларів (приблизно 23 млн євро) у фонд закупівлі "пріоритетних засобів ППО" для України. Як заявив міністр оборони Білл Блер, внесок Канади направлений у створений Великою Британією партнерський фонд для придбання "високопріоритетного обладнання протиповітряної оборони" для захисту України від російських атак ракетами та безпілотниками. В ініціативі беруть участь, окрім Британії, також Данія, Нідерланди та США.

5. Євросоюз закликав Польщу, Угорщину та Словаччину до "конструктивності" щодо українського зерна. Європейська комісія закликала Польщу, Угорщину та Словаччину "виявити конструктивність" після того, як вони заявили про продовження ембарго на імпорт українського зерна всупереч рішенню Єврокомісії щодо зняття обмежень. У понеділок відбудеться зустріч із представниками всіх зацікавлених країн ЄС, на якій обговорюватиметься ситуація.

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