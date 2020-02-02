Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 2 февраля

1. НА ДОНБАССЕ ПОГИБ ВОЕННЫЙ. Еще один военный был ранен в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве (подробнее).

2. УКРАИНСКАЯ РЕЖИССЕР ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ КИНОФЕСТИВАЛЯ SUNDANCE. Ирина Цилык получила приз кинофестиваля Sundance за лучшую режиссуру документального фильма. Режиссерский дебют "Земля голубая, как апельсин" рассказывает о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса, где военные действия продолжаются уже шестой год (подробнее).

3. РЕШАЮЩЕЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ИМПИЧМЕНТУ ТРАМПА БУДЕТ 5 ФЕВРАЛЯ. В понедельник, 3 февраля, стороны процесса в Сенате озвучат свои заключительные аргументы, во вторник сенаторы буду делать публичные заявления о процессе импичмента, и наконец в среду около четырех часов по местному времени состоится завершающее голосование (подробнее).

4. УКРАИНЕЦ ПОБЕДИЛ РОССИЯНИНА В БОЮ ЗА ПОЯС WBA. 10-раундовый поединок продолжался всю дистанцию. В результате украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян победил россиянина Сергея Воробьева и завоевал пояс WBA International (подробнее).

5. ЛОНДОНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ МУЖЧИНУ, НАПАДАВШЕГО С НОЖОМ НА ПРОХОЖИХ. Полиция заявляет, что нападавший "был связан с терроризмом" (подробнее).

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