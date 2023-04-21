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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 21 апреля

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 18:59
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 21 апреля - Фото
Столтенберг, Милли, Остин и Резников во время заседания Рамштайна (фото - пресс-служба НАТО)

1. Сегодня ключевой "Рамштайн", Резников встретился с главой Пентагона: что на повестке дня

Министры обороны стран, которые поддерживают Украину, собираются на базе ВВС США "Рамштайн" в Германии уже в одиннадцатый раз. По словам Резникова, приоритеты для Украины остаются неизменными, и самым важным из них является потребность ВСУ в современной боевой авиации.

2. Все союзники по НАТО согласились, что Украина в итоге станет членом альянса – Столтенберг

Украина станет членом НАТО, и с этим согласны все страны-члены альянса, заявил  генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи военных союзников Украины в формате "Рамштайн".

3. Глава Пентагона: Украине нужны ПВО и боеприпасы. Мы сделаем все, чтобы она была свободна

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что на очередном заседании союзников в Рамштайне рассмотрят вопросы передачи противовоздушной обороны, боеприпасов и средств поддержки. 

4. "Нужен план Б". Россия угрожает выйти из зерновой инициативы 18 мая

Россия угрожает выйти из Черноморской зерновой инициативы 18 мая. Посол Украины в Турции Василий Боднар в связи с этим считает, что нужно искать какие-то альтернативные варианты.

5. Зеленский провел новую Ставку: Заслушали Буданова – знаем обо всех планах врага

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку верховного главнокомандующего, в ходе которой обсуждались планы российских оккупантов на ближайшее время и распределение оружия между бригадами Сил бороны.

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Сергій Бережний
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