Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 21 апреля
1. Сегодня ключевой "Рамштайн", Резников встретился с главой Пентагона: что на повестке дня
Министры обороны стран, которые поддерживают Украину, собираются на базе ВВС США "Рамштайн" в Германии уже в одиннадцатый раз. По словам Резникова, приоритеты для Украины остаются неизменными, и самым важным из них является потребность ВСУ в современной боевой авиации.
2. Все союзники по НАТО согласились, что Украина в итоге станет членом альянса – Столтенберг
Украина станет членом НАТО, и с этим согласны все страны-члены альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи военных союзников Украины в формате "Рамштайн".
3. Глава Пентагона: Украине нужны ПВО и боеприпасы. Мы сделаем все, чтобы она была свободна
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что на очередном заседании союзников в Рамштайне рассмотрят вопросы передачи противовоздушной обороны, боеприпасов и средств поддержки.
4. "Нужен план Б". Россия угрожает выйти из зерновой инициативы 18 мая
Россия угрожает выйти из Черноморской зерновой инициативы 18 мая. Посол Украины в Турции Василий Боднар в связи с этим считает, что нужно искать какие-то альтернативные варианты.
5. Зеленский провел новую Ставку: Заслушали Буданова – знаем обо всех планах врага
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку верховного главнокомандующего, в ходе которой обсуждались планы российских оккупантов на ближайшее время и распределение оружия между бригадами Сил бороны.
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