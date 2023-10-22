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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 22 октября

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 22 октября - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ.jpg

1. Как выглядит с высоты терминал Новой почты под Харьковом, в который прилетела С-300: фото. МВД показало, как выглядит терминал Новой почты в Коротиче под Харьковом после ракетного удара российских оккупантов. При ночном  террористическом обстреле россиян погибли шесть человек (детальнее).

2. Байден: Украина и Израиль могут казаться далекими, но диктаторы должны заплатить. Войны против Украины и Израиля могут казаться очень далекими, поэтому люди задаются вопросом, почему это важно для США, сказал Байден. По его мнению, успех Киева и Иерусалима "жизненно важен для национальной безопасности" США. "История научила нас, что когда террористы и диктаторы не платят за это, они вызывают больше смертей и разрушений", — заявил президент США (детальнее).

3. Авдеевка. Россия перебрасывает новые части из-за огромных потерь, ВСУ также роют тоннели. Российские оккупанты перебрасывают новые части с территории РФ из-за огромных потерь в районе Авдеевки, сообщил спикер Сил обороны. "Воины не дают врагу окружить Авдеевку, россияне несут значительные потери. Из-за огромных потерь в личном составе перебрасывают войска с территории РФ, участились случаи, когда новоприбывшие не ориентируются на местности", — сказал Штупун (детальнее).

4. Украинские летчики скоро пересядут на F-16. Первые вылеты будут с инструктором. Украинские летчики находятся на этапе перехода к реальным полетам на истребителях F-16. Первая группа летчиков, которые сегодня учатся на авиационных тренажерах, пересядут в кабину учебно-боевого самолета в ближайшее время. "Вылеты будут с инструктором, а завершатся самостоятельным пилотированием после этой подготовки", — сказал спикер Воздушных сил (детальнее).

5. ХАМАС удерживает в секторе Газа не менее 212 заложников – данные ЦАХАЛ. Военные Израиля установили имена 212 человек, которых террористы группировки ХАМАС захватили во время нападения на Израиль 7 октября и удерживают в секторе Газа. В это число не входят две американки, которых террористы уже отпустили (детальнее).

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