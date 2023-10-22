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П'ять головних новин України та світу на 19:00 22 жовтня

Этот материал также доступен на русском
22.10.2023, 19:00
П'ять головних новин України та світу на 19:00 22 жовтня - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

1. Як виглядає з висоти термінал Нової пошти під Харковом, в який прилетіла С-300: фото. МВС показало, як виглядає термінал Нової пошти у Коротичі під Харковом після ракетного удару російських окупантів. Під час нічного терористичного обстрілу росіян загинули шестеро людей (детальніше).

2. Байден: Україна та Ізраїль можуть здаватися далекими, але диктатори мають заплатити. Війни проти України та Ізраїлю можуть здаватися дуже далекими, тому люди ставлять питання, чому це важливо для США, сказав Байден. На його думку, успіх Києва та Єрусалима "життєво важливий для національної безпеки" США. "Історія навчила нас, що коли терористи та диктатори не платять за це, вони викликають більше смертей та руйнувань", – заявив президент США (детальніше).

3. Авдіївка. Росія перекидає нові частини через величезні втрати, ЗСУ також риють тунелі. Російські окупанти перекидають нові частини з території РФ через величезні втрати в районі Авдіївки, повідомив речник Сил оборони. "Воїни не дають ворогові оточити Авдіївку, росіяни зазнають значних втрат. Через величезні втрати в особовому складі перекидають війська з території РФ, почастішали випадки, коли новоприбулі не орієнтуються на місцевості", – сказав Штупун (детальніше).

4. Українські льотчики скоро пересядуть на F-16. Перші вильоти будуть з інструктором. Українські льотчики перебувають на етапі переходу до реальних польотів на винищувачах F-16. Перша група льотчиків, які сьогодні навчаються на авіаційних тренажерах, пересядуть до кабіни навчально-бойового літака найближчим часом. "Вильоти будуть з інструктором, а завершаться самостійним пілотуванням після цієї підготовки", – сказав спікер Повітряних сил (детальніше).

5. ХАМАС утримує в секторі Гази щонайменше 212 заручників – дані ЦАХАЛ. Військові Ізраїлю встановили імена 212 людей, яких терористи угруповання ХАМАС захопили під час нападу на Ізраїль 7 жовтня та утримують у секторі Гази. До цієї кількості не входять дві американки, яких терористи вже відпустили (детальніше).

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