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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 23 июля

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2023, 18:59
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 23 июля - Фото
Фото - Стратком ЗСУ

1. Ракетная атака на Одессу. Есть жертвы, россияне попали в дома, собор и автомобили – фотоВ ночь на 23 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе, в том числе по историческому центру города. Оккупанты использовали не менее пяти видов ракет. Один человек погиб. Разрушены Спасо-Преображенский собор и Дом ученых.  

2. Совет Украина-НАТО соберется из-за ситуации в Черном море. Совет Украина-НАТО соберется 26 июля из-за осложнения ситуации в Черном море. Стороны встретятся для проведения консультаций по последним событиям и обсуждения морской транспортировки украинского зерна, сообщила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.  Встреча состоится на уровне послов.

3. Россияне ударили кассетными боеприпасами по Часовому Яру, сгорел гуманитарный штаб – ОВАРоссийские захватчики ударили кассетными боеприпасами и уничтожили Дворец культуры в Часовом Яру Донецкой области. Здание использовалось как городской гуманитарный штаб и место оказания медицинской помощи.

4. Уничтоженный российский склад боеприпасов в Крыму – появились спутниковые снимки аэродромаОпубликованы спутниковые снимки с последствиями поражения Силами обороны боекомплекта на аэродроме "Октябрьский" во временно оккупированном Крыму. 22 июля Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило уничтожение Силами обороны нефтебазы и складов армии РФ во временно оккупированном "Октябрьском" и опубликовало видео.

5. Орбан заявил о "наступлении ЛГБТ" из Евросоюза из-за проблем в экономике – EuractivВенгерский премьер Виктор Орбан "возобновил атаку" на Евросоюз за якобы "наступления ЛГБТК". Он заявил, что его правительство "защитит христианские корни" Венгрии от сексуальных меньшинств. Отмечается, что заявление прозвучало из-за обострения экономических проблем Венгрии.

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Сергей Бережной
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