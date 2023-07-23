П'ять головних новин України та світу на 19:00 23 липня

1. Ракетна атака на Одесу. Є жертви, росіяни влучили у будинки, собор та автівки – фото. У ніч на 23 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі, зокрема по історичному центру міста. Окупанти використовували щонайменше п'ять видів ракет. Одна людина загинула. Зруйновано Спасо-Преображенський собор та Будинок вчених.

2. Рада Україна-НАТО збереться через ситуацію у Чорному морі. Рада Україна-НАТО збереться 26 липня через ускладнення ситуації у Чорному морі. Сторони зустрінуться для проведення консультацій щодо останніх подій та обговорення морського транспортування українського зерна, повідомила прессекретарка НАТО Оана Лунгеску. Зустріч відбудеться на рівні послів.

3. Росіяни вдарили касетними боєприпасами по Часовому Яру, згорів гуманітарний штаб – ОВА. Російські загарбники вдарили касетними боєприпасами та знищили Палац культури у Часовому Яру Донецької області. Будинок використовувався як міський гуманітарний штаб та місце надання медичної допомоги.

4. Знищений російський склад боєприпасів у Криму – з'явилися супутникові знімки аеродрому. Опубліковано супутникові знімки з наслідками ураження Силами оборони боєкомплекту на аеродромі "Жовтневий" у тимчасово окупованому Криму. 22 липня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило знищення Силами оборони нафтобази та складів армії РФ у тимчасово окупованому "Жовтневому" та опублікувало відео.

5. Орбан заявив про "наступ ЛГБТ" з Євросоюзу через проблеми в економіці – Euractiv. Угорський прем'єр Віктор Орбан "відновив атаку" на Євросоюз за нібито "наступ ЛГБТК". Він заявив, що його уряд "захистить християнське коріння" Угорщини від сексуальних меншин. Зазначається, що заява пролунала через загострення економічних проблем Угорщини.

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