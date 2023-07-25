Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 25 июля

1. РОССИЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО САБОТИРОВАЛА ЗЕРНОВУЮ ИНИЦИАТИВУ. ГУР перехватило секретный доклад для руководства РФ о том, что главной задачей участия России в Черноморской зерновой инициативе был ее максимальный саботаж. (подробнее)

2. СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП НА БЛОКПОСТУ В КИЕВЕ. Ночью 25 июля 23-летний водитель легкового автомобиля Volkswagen наехал на военнослужащих Нацгвардии, которые несли службу на посту. Один из нацгвардейцев погиб, еще один – госпитализирован в тяжелом состоянии. Водителя задержали на месте. (подробнее)

3. НАРДЕПА ОТ ОПЗЖ ПОНОМАРЕВА ВЗЯЛИ ПОД СТРАЖУ. Нардепу от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Александру Пономареву, подозреваемому в госизмене, была избрана мера пресечения – два месяца под стражей без права внесения залога. (подробнее)

4. НАРДЕПА ОТ СЛУГИ НАРОДА ВИДЕЛИ НА МАЛЬДИВАХ, ОН ИЗ КОМИТЕТА ПО НАЦБЕЗОПАСНОСТИ. Заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народного депутата от партии Слуга народа Юрия Аристова видели на курорте в Мальдивах. В Верховной раде инициировали проверку этой информации. Аристов подал заявление о сложении депутатских полномочий. (подробнее)

5. ЭКС-НАРДЕПУ МУРАЕВУ ОБЪЯВИЛИ ПОДОЗРЕНИЕ В ГОСИЗМЕНЕ. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене экс-нардепу и руководителю запрещенной партии Наши Евгению Мураеву. Он обвиняется в причастности к подрывной деятельности против Украины. (подробнее)

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.