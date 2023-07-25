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П'ять головних новин України та світу на 19:00 25 липня

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 19:00
П'ять головних новин України та світу на 19:00 25 липня - Фото
Зерно (Фото - EPA)

1. РОСІЯ ЦІЛЕСПРЯМОВАНО САБОТУВАЛА ЗЕРНОВУ ІНІЦІАТИВУ. ГУР перехопило секретну доповідь для керівництва РФ про те, що головним завданням участі Росії у Чорноморській зерновій ініціативі був її максимальний саботаж. (докладніше)

2. СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА БЛОКПОСТУ У КИЄВІ. Вночі 25 липня 23-річний водій легкового автомобіля Volkswagen наїхав на військовослужбовців Нацгвардії, які несли службу на посту. Один з нацгвардійців загинув, ще один – госпіталізований у тяжкому стані. Водія затримали на місці. (докладніше)

3. НАРДЕПА ВІД ОПЗЖ ПОНОМАРЬОВА ВЗЯЛИ ПІД СТРАЖУ. Нардепу від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Олександру Пономарьову, підозрюваному в держзраді, було обрано запобіжний захід – два місяці під вартою без права внесення застави. (докладніше)

4. НАРДЕПА ВІД СЛУГИ НАРОДУ БАЧИЛИ НА МАЛЬДІВАХ, ВІН З КОМІТЕТУ З НАЦБЕЗПЕКИ. Заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народного депутата від партії Слуга народу Юрія Арістова бачили на курорті у Мальдівах. У Верховній раді ініціювали перевірку цієї інформації. Арістов подав заяву про складання депутатських повноважень. (докладніше)

5. ЕКСНАРДЕПУ МУРАЄВУ ОГОЛОСИЛИ ПІДОЗРУ В ДЕРЖЗРАДІ. Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді екснардепу та керівнику забороненої партії Наші Євгену Мураєву. Його звинувачують у причетності до підривної діяльності проти України. (докладніше)

Наталія Медведєва
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