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Пять главных новостей Украины и мира на 20:00 23 апреля

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2023, 19:59
Пять главных новостей Украины и мира на 20:00 23 апреля - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

1. Ночной удар по Харькову. Власти рассказали о последствиях – фото разрушений

В результате ночного ракетного удара РФ по Харькову повреждена местная овощная фабрика, зафиксированы разрушения в соседнем селе Котляры. Также войска РФ ночью обстреляли Славянск в Донецкой области из зенитно-ракетного комплекса С-300.

2. Данилов: Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров с Россией, дайте оружие

"Когда цель российского агрессора остается неизменной — уничтожение Украины — звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования — это ничто иное как пророссийское миротворчество", – написал секретарь СНБО Алексей Данилов.

3. Дипломатический скандал. Франция требует от КНР позицию по суверенитету бывших стран СССР

Министерство иностранных дел Франции выразило озабоченность в связи с заявлениями китайского посла в Париже, который 22 апреля усомнился в принадлежности Крыма к Украине и суверенитете постсоветских государств в целом. Дипломат заявил, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы придало силу их статусу суверенных стран", а Крым якобы "изначально принадлежал России".

4. Бои в Судане. Британия провела масштабную военную операцию для эвакуации дипломатов

Вооруженные силы Великобритании провели масштабную военную операцию, в ходе которой эвакуировали сотрудников британского посольства и их семьи из Хартума, где продолжаются уличные бои. Об этом сообщил глава минобороны страны Бен Уоллес.

5. Военные корабли стран ЕС должны начать патрулирование Тайваньского пролива – Боррель

Страны-члены ЕС должны развернуть военные корабли для патрулирования Тайваньского пролива, чтобы сдержать возможную военную агрессию Китая. Об этом написал в статье для Le Journal du Dimanche глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель.

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Сергій Бережний
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