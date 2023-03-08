Пять главных новостей Украины и мира на 20:00 8 марта

1. Зеленский записал видеообращение к 8 Марта: В этот день я благодарю женщин

"Сегодня важно именно поблагодарить. Поблагодарить всех женщин, которые работают, обучают, учатся, спасают, лечат, воюют", – сказал Зеленский.

2. Северный поток. Глава Минобороны Германии не исключает диверсию "под ложным флагом"

Министр обороны Германии Борис Писториус предостерег от поспешных выводов после недавней публикации в СМИ сообщений о том, что за прошлогодним нападением на газопровод Северный поток могла стоять "проукраинская группа". По его мнению, нельзя исключать, что диверсия могла быть проведена "под ложным флагом".

3. Падение экономики Украины замедлилось до 26% в феврале — Минэкономики

Падение ВВП Украины в феврале 2023 года составило 26% в годовом исчислении, согласно оперативной оценке Министерства экономики. В январе падение ВВП было составило 32%, сообщает пресс-служба министерства.

4. Украина за год получила от союзников военную помощь на 150 млрд евро – Столтенберг

Суммарная стоимость предоставленной Украине военной помощи от союзников составила около 150 млрд евро, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в комментарии журналистам перед встречей министров обороны ЕС в Стокгольме.

5. Боррель предложил ЕС выделить 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Европейского Союза потратить 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов.

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Сергій Бережний

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