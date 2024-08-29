Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 29 августа

Украина потеряла истребитель F-16, пилот погиб; нардеп от "слуг" Игорь Копытин попал в ДТП, у него серьезные травмы, и другие новости за 29 августа

Истребитель F-16 (Фото: Владимир Зеленский)

1. Генштаб подтвердил потерю Украиной истребителя F-16. При отражении массированной ракетно-дроновой атаки со стороны России украинские Воздушные силы потеряли истребитель F-16, погиб летчик Александр "Moonfish" Месь. Это подтвердили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (подробнее).

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2. "Слуга" Копытин попал в ДТП на трассе Киев-Одесса: у него подозрение на перелом позвоночника. Национальная полиция сообщила, что около полуночи 28 августа на трассе Киев-Одесса произошла авария с участием народного депутата: автомобиль въехал в бетонные блоки. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о "слуге" Игоре Копытине (подробнее).

3. Укрнефтебурение возобновило добычу на Сахалинском месторождении нефти и газа – АРМА. ЧАО "Укрнефтебурение" возобновило добычу газа на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении. Об этом LIGA.net сообщило Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), отвечая на информационный запрос о споре с компанией JKX Oil & Gas (подробнее).

4. Дмитрука объявили в розыск, в том числе международный. Действующего нардепа объявили в розыск – в частности, международный и межгосударственный, сообщили Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований. Судя по фото и фабуле дела, речь идет об Артеме Дмитруке (подробнее).

5. В среду Украина ударила по двум нефтебазам и составу группировки войск РФ – видео, фото. 28 августа Силы обороны ударили по российским нефтебазам "Атлас" в Ростовской и "Зенит" в Кировской, а также по составу группировки войск "Запад" в Воронежской области, подтвердил Генеральный штаб ВСУ (подробнее).

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