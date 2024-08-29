П'ять головних новин України та світу на 21:00 29 серпня

Україна втратила винищувач F-16, пілот загинув; нардеп від "слуг" Ігор Копитін потрапив у ДТП, у нього серйозні травми, та інші новини за 29 серпня

Винищувач F-16 (Фото: Володимир Зеленський)

1. Генштаб підтвердив втрату Україною винищувача F-16. Під час відбиття масованої ракетно-дронової атаки з боку Росії українські Повітряні сили втратили винищувач F-16, загинув льотчик Олексій (Moonfish) Месь. Це підтвердили у пресслужбі Генерального штабу Збройних Сил України (детальніше).

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2. "Слуга" Копитін потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса: у нього підозра на перелом хребта. Національна поліція повідомила, що близько опівночі 28 серпня на трасі Київ-Одеса сталася аварія за участі народного депутата: авто в'їхало у бетонні блоки. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах підтвердив, що йдеться про "слугу" Ігоря Копитіна (детальніше).

3. Укрнафтобуріння відновило видобуток на Сахалінському родовищі нафти та газу – АРМА. ПрАТ "Укрнафтобуріння" відновило видобуток газу на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі. Про це LIGA.net повідомило Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА), відповідаючи на інформаційний запит щодо суперечки з компанією JKX Oil & Gas (детальніше).

4. Дмитрука оголосили у розшук, зокрема міжнародний. Чинного нардепа оголосили у розшук, зокрема міжнародний та міждержавний, повідомили Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань. Судячи з фото та фабули справи, йдеться про Артема Дмитрука (детальніше).

5. У середу Україна вдарила по двох нафтобазах та складу угруповання військ РФ – відео, фото. 28 серпня Сили оборони вдарили по російських нафтобазах "Атлас" у Ростовській та "Зеніт" у Кіровській, а також по складу угруповання військ "Запад" у Воронезькій області, підтвердив Генеральний штаб ЗСУ (детальніше).

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