Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 7 марта

Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на посла в Британии, Швеция стала 32-м членом НАТО, Европа нашла деньги на 800 000 снарядов для ВСУ

Валерий Залужный (Фото: ОП)

1. Зеленский согласовал Залужного на должность посла Украины в Великобритании. Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании (подробнее).

2. Зеленский подписал указ об увольнении в запас военных срочной службы. Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы. Документ от 7 марта опубликован на сайте главы государства (подробнее).

3. Президент Чехии: Деньги на закупку 800 000 снарядов для Украины собраны. Президент Чехии Петр Павел заявил, что союзники собрали все необходимые деньги на закупку 800 000 артиллерийских снарядов для Украины (подробнее).

4. Россия ударила ракетой по центру Сум. Повреждена школа, больница, ранен человек – фото. Днем 7 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам, в результате чего пострадал человек и повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщила местная военная администрация (подробнее).

5. Швеция стала членом НАТО. Швеция официально стала 32-й страной – членом НАТО, соответствующий документ был опубликован на сайте Государственного департамента США (подробнее).

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