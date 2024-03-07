П'ять головних новин України та світу на 21:00 7 березня

Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посла у Британії, Швеція стала 32-м членом НАТО, Європа знайшла гроші на 800 000 снарядів для ЗСУ

Валерій Залужний (Фото: ОП)

1. Зеленський погодив Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії (детальніше).

2. Зеленський підписав указ про звільнення в запас військових строкової служби. Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби. Документ від 7 березня опубліковано на сайті глави держави (детальніше).

3. Президент Чехії: Гроші на закупівлю 800 000 снарядів для України зібрано. Президент Чехії Петр Павел заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артилерійських снарядів для України (детальніше).

4. Росія вгатила ракетою по центру Сум. Пошкоджено школу, лікарню, поранено людину – фото. Вдень 7 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Сумах, внаслідок чого постраждала людина та пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомила місцева військова адміністрація (детальніше).

5. Швеція стала членом НАТО. Швеція офіційно стала 32-ю країною – членом НАТО, відповідний документ був опублікований на сайті Державного департаменту США (детальніше).

Читайте також

Нардеп: Список проблемних каналів Telegram давали РНБО та СБУ, пов'язано з російською пропагандою

Рада пропонує повернути журналістів до парламенту. LIGA.net дізналася, що думають нардепи

Гроші з лиманів. Нові гравці заходять до унікального бізнесу марикультури

"Таймінг провалився". Чи зможе Росія закріпитися за Авдіївкою і посунути лінію фронту