Правительство проголосовало за создание Центра авиации при СБУ

Иллюстративное фото СБУ

На заседании правительства согласовали создание Центра авиации при Службе безопасности Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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По его словам, это было предложением самого СБУ.

В пояснительной записке указано, что это учреждение будет выполнять задачи, которые были поставлены СБУ для защиты суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, пресечения и раскрытия правонарушений против мира и безопасности человечества, терроризма, в частности в районах ведения боевых действий, совместно с ВСУ другими военными формированиями".

18 января под удар беспилотников СБУ попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и самая отдаленная точка, куда долетали украинские дроны.

19 января беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.

Также в ночь на 25 января БпЛА ударили по нефтебазе в Туапсе, это была спецоперация Службы безопасности Украины.

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