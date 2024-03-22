Уряд проголосував за створення Центру авіації при СБУ

Ілюстративне фото СБУ

На засіданні уряду погодили створення Центру авіації при Службі безпеки України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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За його словами, це було пропозицією самої СБУ.

Як повідомив нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко, у пояснювальній записці зазначено, що ця установа виконуватиме задачі, які були поставлені СБУ для "захисту суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, припинення і розкриття правопорушень проти миру і безпеки людства, тероризму, зокрема в районах ведення бойових дій, спільно із ЗСУ та іншими військовими формуваннями".

18 січня під удар безпілотників СБУ потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша і найвіддаленіша точка, куди долітали українські дрони.

19 січня безпілотники атакували нафтобазу під Брянськом.

Також у ніч проти 25 січня БпЛА вдарили по нафтобазі в Туапсе, це була спецоперація Служби безпеки України.

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