Рада создала комиссию по мониторингу использования западного оружия

Верховная Рада приняла постановление об образовании Временной специальной комиссии по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

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Главой ВСК избран народный депутат Рустем Умеров, его заместителем – депутат Александр Завитневич.

Комиссия будет готовить законодательные инициативы по созданию модели парламентского контроля над получением и использованием помощи, а также с целью проведения парламентских слушаний по случаям нарушений в использовании такой помощи.

Вчера, 18 июля, депутат Ярослав Железняк обнародовал состав комиссии.

Вадим Ребрина

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