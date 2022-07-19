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Рада создала комиссию по мониторингу использования западного оружия

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 20:25
Рада создала комиссию по мониторингу использования западного оружия - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада приняла постановление об образовании Временной специальной комиссии по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

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Главой ВСК избран народный депутат Рустем Умеров, его заместителем – депутат Александр Завитневич.

Комиссия будет готовить законодательные инициативы по созданию модели парламентского контроля над получением и использованием помощи, а также с целью проведения парламентских слушаний по случаям нарушений в использовании такой помощи.

Вчера, 18 июля, депутат Ярослав Железняк обнародовал состав комиссии. 

Вадим Ребрина
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