Рада создала комиссию по мониторингу использования западного оружия
19.07.2022, 20:25
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Верховная Рада приняла постановление об образовании Временной специальной комиссии по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Главой ВСК избран народный депутат Рустем Умеров, его заместителем – депутат Александр Завитневич.
Комиссия будет готовить законодательные инициативы по созданию модели парламентского контроля над получением и использованием помощи, а также с целью проведения парламентских слушаний по случаям нарушений в использовании такой помощи.
Вчера, 18 июля, депутат Ярослав Железняк обнародовал состав комиссии.
- Ранее конгрессвумен-республиканка Виктория Спартц, которая публично призвала к отставке главу ОП Андрея Ермака, заявила, что США якобы сомневаются, что американская помощь доходит до ВСУ. Она также заявила, что американское оружие якобы может оказаться в России или Сирии.
- Украинские власти заверили, что контролируют западное оружие, а слухи о "другом" – российская пропаганда.
- В Госдепе заявили, что уверены в действиях правительства Украины по защите американского вооружения. В Белом доме сказали: после пересечения границы оружие – собственность Украины.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии