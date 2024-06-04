Расследование прорыва РФ в Харьковской области – допрошены 104 свидетеля: командиры, бойцы

Укрепления в Харьковской области (Фото: Харьковская ОВА)

Правоохранители продолжают расследование по прорыву россиян в Харьковскую область: изучают секретные документы и допросили уже 104 свидетелей, в частности из военного руководства и бойцов, которые были на передовой. Об этом заявил заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Удовиченко в интервью "Интерфакс-Украина".

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"Дело на начальном этапе. Это события 10 мая, времени мало прошло. Для того чтобы объективно ответить, были ли какие-то нарушения, нужно следователям и экспертам исследовать массу документов. Все эти документы секретные. Что это за собой влечет? Усложненную процедуру их изъятия, получения, доступа к документам следователей и экспертов", – отметил он.

По словам Удовиченко, таких секретных документов "очень много", они специфичны и находятся в разных местах, а некоторые "банально невозможно изъять", поскольку они используются и без них могут быть парализованы определенные процессы на линии фронта.

Поэтому, заявил чиновник, ГБР "немножко нужно время", чтобы ответить на вопросы по этому делу.

Само дело он характеризовал как "ещё достаточно сырое", и ведомству приходится "очень много работать", чтобы быстро сформулировать позицию и дать ответ: были ли нарушения, кто виноват, и привлечь этих людей к ответственности.

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Кроме работы с документами правоохранители работают и со свидетельскими показаниями – допрошены уже 104 человека из военного руководства, бойцов, находившихся на поле боя и других лиц, отметил Удовиченко.

Чиновник замечает, что некоторых из них допрашивали по три-четыре раза: "Получается так, что ты допросил Петрова, а потом Иванова. Иванов что-то рассказал о Петрове, о чем сам Петров не сказал, и ты снова допрашиваешь и уточняешь".

Замдиректора ГБР заявил, что к расследованию привлечено "очень много" ресурса ведомства, Службу безопасности Украины и прокуроров – и еженедельно руководство того или иного правоохранительного органа выезжает на место, чтобы держать на контроле ход расследования.

Также он сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский способствует расследованию и "заинтересован в том, чтобы мы разобрались". Чиновник акцентировал, что полная открытость и содействие со стороны военных помогает в скорости расследования.

"Мы осознаем, что общество от нас ждет быстрого результата, но объективность далеко не всегда является быстрой", – подытожил он.

27 мая ГБР сообщило о начале досудебного расследования по факту прорыва войсками РФ государственной границы в Харьковской области.

Также в интервью Удовиченко заявил, что бывший глава СБУ Баканов не причастен к деятельности подозреваемого в госизмене экс-начальника управления спецслужбы в Харьковской области.

Также замдиректора ГБР отметил, что около 1-2% правоохранителей из разных ведомств проходят по делам о государственной измене.

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