Розслідування прориву росіян на Харківщині – ДБР допитала 104 свідків, є командування та бійці

Укріплення на Харківщині (Фото: Харківська ОВА)

Правоохоронці продовжують розслідування щодо прориву росіян на Харківщину: вивчають секретні документи й допитали вже 104 свідки, зокрема з військового керівництва й бійців, які були на передовій. Про це заявив заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Удовиченко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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"Справа на початковому етапі. Це події 10 травня, часу мало пройшло. Для того, щоб об'єктивно відповісти, чи були якісь порушення, треба слідчим і експертам дослідити масу документів. Усі ці документи таємні. Що це за собою тягне? Ускладнену процедуру їхнього вилучення, отримання, доступу до документів слідчих та експертів", – зазначив він.

За словами Удовиченка, таких секретних документів "дуже багато", вони специфічні й знаходяться в різних місцях, а деякі "банально неможливо вилучити", оскільки вони використовуються й без них можуть бути паралізовані певні процеси на лінії фронту.

Тому, заявив посадовець, ДБР "трошки потрібен час", аби відповісти на питання у цій справі.

Саму справу він характеризував як "ще досить сиру", і відомству доводиться "дуже багато працювати", аби швидко сформулювати позицію й дати відповідь: чи були порушення, хто винен, і притягти цих людей до відповідальності.

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Окрім роботи з документами правоохоронці працюють і з показами свідків – допитано вже 104 особи з військового керівництва, бійців, які перебували на полі бою й інших осіб, зазначив Удовиченко.

Посадовець зауважує, що деяких з них допитували по три-чотири рази: "Бо виходить так, що ти допитав Петрова, а потім Іванова. Іванов щось розповів про Петрова, про що сам Петров не сказав, і ти знову допитуєш і уточнюєш".

Заступник директора ДБР заявив, що до розслідування залучено "дуже багато" ресурсу відомства, Службу безпеки України та прокурорів – і щотижня керівництво того чи іншого правоохоронного органу виїжджає на місце, аби тримати на контролі процес розслідування.

Також він повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сприяє розслідуванню та "зацікавлений у тому, щоб ми розібралися". Посадовець акцентував, що повна відкритість і сприяння з боку військових допомагає у швидкості розслідування.

"Ми усвідомлюємо, що суспільство від нас чекає швидкого результату, але об'єктивність далеко не завжди є швидкою", – підсумував він.

27 травня ДБР повідомило про початок досудового розслідування за фактом прориву військами РФ державного кордону в Харківській області.

Також в інтерв'ю Удовиченко заявив, що колишній голова СБУ Баканов не причетний до діяльності підозрюваного у держзраді ексголови управління спецслужби у Харківській області.

Також заступник директора ДБР зазначив, що близько 1-2% правоохоронців з різних відомств проходять у справах про державну зраду.

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